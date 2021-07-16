Знову локдаун? Київ почав підготовку до нової хвилі COVID-19

Кількість ліжок в столичних лікарнях хочуть збільшити. Фото: прес-служба КМДА, колаж "Сегодня"

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії СOVID-19. Влада говорить про необхідність опрацювати питання збільшення кількості реаніматологіческіх ліжок в лікарнях, які потрібні для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

На думку фахівців, зараз – період відпусток, і українці подорожують як усередині країни, так і за кордон.

"Звісно, що під час подорожей ризик заразитися збільшується. До того ж, інфекціоністи говорять про високу контагіозність нового штаму вірусу. Тому сьогодні ми вже готуємо госпітальні бази для прийому хворих на коронавірусну хворобу. Підготовка, у першу чергу, передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту – медичного персоналу, медикаментами – пацієнтів", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Згідно з рішенням, керівники лікарень міста повинні підготувати медустанови для прийому хворих під час третьої хвилі епідемії. Зокрема:

забезпечити підключення ліжок до кисню,

закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

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Крім того, влада направить звернення до керівників підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури зі складання та направлення в КМДА списків працівників, які потребують спецперепусток на проїзд в транспорті в разі введення посиленого карантину.

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Він також нагадав, що в столиці триває вакцинація проти СOVID-19 і закликав городян записатися на щеплення в зручний час за допомогою системи helsi.me, щоб убезпечити себе і близьких від ризику захворювання. Вакцинація є безкоштовною.

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