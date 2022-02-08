Опади та сильний вітер: погода в Україні 8 лютого

Сьогодні в країні буде мокро та вітряно, однак температура сильно не впаде

Найтепліше сьогодні буде на півдні нашої країни/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 8 лютого, у деяких областях буде вологою, а в деяких — хмарною. Очікується "плюсова" температура. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Мокрий сніг сьогодні йтиме у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Сумській областях. Дощ поливатиме цього дня Полтавську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Херсонську області та Крим. На решті території спостерігатиметься хмарна погода. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують 0-5 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +4 градусів.

У північних регіонах — від -1 градуса до +3 градусів. На півдні очікується 3-7 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, від -1 до +1 градуса, а у Сімферополі йтиме дощ — 5-7 градусів тепла.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.