Осінній захід сонця: над Чорнобилем стояло вогняне небо (фото)

Захід сонця у місті був з 16:19. Його знімки відразу з'явилися в мережі

Захід сонця в Чорнобилі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 10 листопада, у Чорнобилі зафіксували променистий захід сонця.

Фото з'явилося на Facebook-сторінці завідувача наукового відділу у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику Дениса Вишневського.

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Захід сонця у місті був сьогодні з 16:19. Він був яскраво-рожевого та фіолетового кольорів.

Фото з Facebook-сторінки Дениса Вишневського

Чудовий захід сонця у Києві

Сьогодні, 10 листопада, мешканці столиці помітили яскравий захід сонця. Фото дива природи одразу ж з'явилися у мережі.

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Захід сонця був яскраво-оранжевим і ніжно рожевим. Люди були захоплені його красою.

Види заходу сонця на планетах Сонячної системи від NASA

NASA випустило симуляцію, яка демонструє, як виглядають сонячні заходи сонця на інших планетах і супутниках Сонячної системи.

Кожне змодельоване відео ґрунтується на даних про атмосферу цих планет, включаючи щільність, склад, температуру, враховано також відстань до Сонця та його яскравість у міру видалення. Симуляція включає атмосфери Урана, Марса, Венери та супутника Сатурна Титана.

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Заходи різних планет будуть виглядати певним чином залежно від їхньої атмосфери.

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