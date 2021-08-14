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"Нацкорпус" протестує під Офісом президента – онлайн-трансляція

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
14 серпня, 14:06
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Націоналісти колоною йшли до Офісу президента від алеї Небесної сотні і несли покришки, щоб підпалити їх у будівлі
Представники нацкорпуса зібралися на протест. Фото: колаж "Сьогодні"
Представники нацкорпуса зібралися на протест. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 14 серпня, на мітинг під Офіс президента вийшли націоналісти під гаслом "Зупинимо капітуляцію!". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на протест прийшли кілька тисяч чоловік.

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Дивіться пряму трансляцію з місця подій:

Так, раніше по всій центральній площі групами були розкидані представники нацкорпуса і "Азова", які збиралися в колону.

Нацкорпус збирається йти на мітинг. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Нацкорпус збирається йти на мітинг. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Поки націоналісти йшли мітингувати в центрі готувалися до перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат", і до інших силових змагань.

Підготовка до змагань на Хрещатику. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Підготовка до змагань на Хрещатику. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Націоналісти вийшли на мітинг не вперше

Нагадаємо, що це вже не перша подібна акція. Раніше на Майдані в столиці націоналісти запалили фаєри і заспівали гімн України у рамках акції "Російську агентуру – геть з України!".

Активісти хотіли передати свої вимоги до президента. Під ОП тоді зібралося близько 100 чоловік, вони тримали прапори "Українська Народна Самооборона".

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