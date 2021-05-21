"Зупинимо сафарі поліції": на Подолі вийшли на протест сотні киян (фото, відео)

У Києві 21 травня під ділянкою поліції на Подолі зібрався мітинг. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", протестуючі вимагають негайного звільнення начальника Подільського управління поліції Василенка Павла Юрійовича і зупинити рейди поліції.

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На вулиці Хорива, 20 зібралося вже близько 600 учасників.

"Ми, креативні спільноти Подолу, не будемо терпіти свавілля поліції. Особливо у час, коли в країні 8-й рік триває війна. Коли захисники країни кладуть свої життя для того, щоб ми могли жити та творити майбутнє нашої країни, представники міліції роблять усе можливе для того, щоб це майбутнє ніколи не настало",– написали учасники на сторінці заходу в Facebook.

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За попередньою інформацією, рух на вулиці перекрито.

"Це неприйнятно та небезпечно, коли культурним діячам(кам), музикантам(кам), художникам(ям), робітникам(цям) креативних індустрій – постійно погрожують, принижують гідність, роздягають до трусів, вимагають гроші та знущаються", – додають у повідомленні.

За їх словами, 15 травня о 21:00 близько 50 озброєних правоохоронців увірвалися на територію арт-кластеру на Нижньоюрківській і зірвали два заходи – в клубі Closer і в Mezzanine. Обидва заходи проходили згідно з карантинними нормами і в дозволений час.

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Протестуючі вимагають також притягнути до відповідальності співробітників поліції, відповідальних за незаконний рейд на Нижньоюрківській, а також покарати спецпризначенців, які з 18 на 19 травня побили художника і музиканта Дмитра Бугайчука.

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці побили і затримали художника і музиканта Дмитра Бугайчука. За версією поліції, вони затримали чоловіків з наркотиками.

Також ми писали, що в столиці поліцейський при затриманні побив підлітка.