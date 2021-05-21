Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

"Зупинимо сафарі поліції": на Подолі вийшли на протест сотні киян (фото, відео)

21 травня, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Рух біля відділку поліції перекрито

У Києві 21 травня під ділянкою поліції на Подолі зібрався мітинг. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", протестуючі вимагають негайного звільнення начальника Подільського управління поліції Василенка Павла Юрійовича і зупинити рейди поліції.

Реклама

На вулиці Хорива, 20 зібралося вже близько 600 учасників.

"Ми, креативні спільноти Подолу, не будемо терпіти свавілля поліції. Особливо у час, коли в країні 8-й рік триває війна. Коли захисники країни кладуть свої життя для того, щоб ми могли жити та творити майбутнє нашої країни, представники міліції роблять усе можливе для того, щоб це майбутнє ніколи не настало", написали учасники на сторінці заходу в Facebook.

Реклама

За попередньою інформацією, рух на вулиці перекрито.

"Це неприйнятно та небезпечно, коли культурним діячам(кам), музикантам(кам), художникам(ям), робітникам(цям) креативних індустрій – постійно погрожують, принижують гідність, роздягають до трусів, вимагають гроші та знущаються", – додають у повідомленні.

В тренді
У КМДА повідомили про новий обшук
Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА
В тренді
У центрі Києва чоловік поглумився над прапором України: його шукають (відео)
В тренді
Колонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Місцевість, де проходить пресконференція Зеленського. Колаж "Сьогодні"

За їх словами, 15 травня о 21:00 близько 50 озброєних правоохоронців увірвалися на територію арт-кластеру на Нижньоюрківській і зірвали два заходи в клубі Closer і в Mezzanine. Обидва заходи проходили згідно з карантинними нормами і в дозволений час.

Реклама

Протестуючі вимагають також притягнути до відповідальності співробітників поліції, відповідальних за незаконний рейд на Нижньоюрківській, а також покарати спецпризначенців, які з 18 на 19 травня побили художника і музиканта Дмитра Бугайчука.

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці побили і затримали художника і музиканта Дмитра Бугайчука. За версією поліції, вони затримали чоловіків з наркотиками.

Також ми писали, що в столиці поліцейський при затриманні побив підлітка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)Інші новини
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під Києвом
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під КиєвомІнші новини
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниціІнші новини
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)Інші новини
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти