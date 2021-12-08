Обережно! У Києві через негоду падають дерева (фото)

Поки невідомо скільки всього пошкоджених автомобілів

Негода почалася у столиці сьогодні, 8 грудня / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 грудня, через дощ, мокрий сніг і вітеру різних районах Києва падають дерева.

Про це пише сайт Big Kyiv.

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Деталі

Поки що невідомо скільки пошкоджених автомобілів.

Так, на вулиці Липській дерево впало на мікроавтобус, що рухався лівою смугою автодороги.

У Києві через негоду падають дерева. Фото: Київ оперативний.

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Ще кілька автомобілів було пошкоджено через падіння дерев на вул. Перова у Дніпровському районі Києва.

Негода дісталася і до вулиці Банкової. Там впало величезне дерево.

У Києві через негоду падають дерева. Фото: Київ оперативний.

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Даних про постраждалих поки що не надходило.

У Києві через негоду падають дерева. Фото: Big Kyiv.

Негода у столиці

Сьогодні, 8 грудня, у столицісиноптики прогнозують мокрий сніг та дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2 морозу. Також буде ожеледиця. Синоптики передають перший рівень небезпеки жовтий.

Поради водіям та пішоходам

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах і ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко сісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні та на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях на дозволений сигнал світлофору.

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