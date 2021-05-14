Острів в Києві заселили лемурами: як їм там живеться (фото, відео)

Їх розмістили у вольєрі посеред озера, для ігор лемурів натягнули мотузки, а також обладнають "тропічний дощ"

У Київському зоопарку вперше створили вольєр, в якому немає огорожі і бар'єрів. Він з'явився посеред озера поряд з павільйоном для приматів. На трьох островах поселили компанію з трьох котячих лемурів.

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Подивитися на веселих тварин з берега вже можуть всі гості зоопарку.

"Вперше в історії зоопарку представлені тварини абсолютно без бар'єрів. Для них є природний бар'єр – вода. Котячі лемури переїхали на острів вчора. Це група молодих самців, які покинули зграю – Олдер, Маркус і Джек. Їм дали день, щоб облаштуватися в зимовому будиночку на острові, обжитися. Сьогодні їх випустили на вулицю. У лемурів є три острови – два маленьких і один великий. Вони оточені водою", – розповів сайту "Сегодня" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Лемури вже влаштували на острові пустотливі гри, пересуваючись по натягнутих мотузках. Видно, що їм подобається бути не в клітці, хоча вони бояться води. До речі, Олдер найстарший – йому 9 років, а Маркусу і Джеку по три роки.

За словами директора, озеро в дальній частині зоопарку в минулому році привели в порядок. Все робилося силами зоопарку.

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/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На острові у котячих лемурів натягнуті мотузки, є пеньки, висаджені нові кущі, правильно кронували дерева, щоб було більше сонця.

Відео: Олександр Марущак Відео: Сьогодні

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

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Спеціально для тварин на острів провели воду для пиття. А незабаром там обладнають питний фонтанчик. У сильну спеку планують поставити установку "тропічний дощ", яка забезпечує постійну вологу. Така вже діє в універсальному вольєрі для сіамангів.

Відео: Олександр Марущак Відео: Сьогодні

"Перший місяць ми будемо спостерігати реакцію котячих лемурів на новий будинок і дивитися, що потрібно додати тваринам на острові – парасольку, лавку, ігрові елементи. Годувати лемурів будуть в їх будиночку на острові. Він же буде їм служити захистом від негоди" , – додає Кирило Трантін.

Відео: Олександр Марущак Відео: Сьогодні

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