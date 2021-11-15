Звільнили "заручників". СБУ провела антитерористичні навчання у Києві (відео)

Силовики створили оперативний штаб і відпрацювали переговорний процес із "терористами"

СБУ відпрацювала протидію терористичним загрозам у Києві. За сценарієм навчань умовні терористи захопили заручників – учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави, який приїхав до України для участі у відкритому заході.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Силовики створили оперативний штаб, відпрацювали переговорний процес із "терористами", було ухвалено рішення про проведення силової фази. Злочинців було знешкоджено, а заручників – звільнено.

"Нам завжди є над чим працювати, – зауважив т.в.о. начальника Штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ Юрій Малашко. Тероризм – це явище, боротьба з яким постійно потребує нових превентивних підходів. Ми вдосконалюємо практичні знання, вміння та навички, робимо висновки, щоб готувати рекомендації для всіх суб'єктів боротьби з тероризмом".

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