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Від чахохбілі до риби під соусом бешамель. Ми дізналися ціни на шкільні обіди у Києві

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 12:54
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У школах Шевченківського району діє чотиритижневе сезонне меню. В управлінні освіти зазначають, що вся їжа без вмісту глютену
У Києві найдорожчі обіди у школах Подільського району. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві найдорожчі обіди у школах Подільського району. Фото: колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" продовжує з'ясовувати скільки обходяться обіди для учнів столичних шкіл. Як повідомляють в управліннях освіти із різних районів столиці, харчування у школах якщо й подорожчає, то незначно.

Наразі райони проводять тендери із закупівлі даної послуги, а найдорожчі обіди у школах Подільського району.

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У центрі їжа на чотири сезони

В управлінні освіти Шевченківського району нам відповіли, що вартість одноразового гарячого харчування у школах району для учнів 1-4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 38 гривень.

У школах Шевченківського району діє чотиритижневе сезонне меню.

Наприклад, у меню №1 "Осінь"/меню №1 "Зима" з понеділка по п'ятницю входять: омлет класичний або фриттата, львівський сирник з морквою та сметаною, каша гречана та котлети, макарони відварені, свіжі овочі порційні або овочі натуральні солоні, плов з куркою або з індичкою, шницель з рибою, овочеве рагу, чахохбілі з куркою, фруктовий сік, компот зі свіжих плодів, хліб цільно-зерновий.

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Таких меню чотири види, школярам навіть подають рибу, запечену з цибулею та морквою під соусом бешамель.

В управлінні освіти зазначають, що все меню без вмісту глютену.

"Вартість шкільного обіду 2022 року залежатиме від результатів тендерної закупівлі даної послуги", – зазначають в управлінні освіти Шевченківської РДА.

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Що з обідами на Подолі?

У комунальному підприємстві "Шкільне харчування" Подільського району нам повідомили, що нині обіди у школах району коштують 35-40 гривень.

"35 гривень – без першої страви та 40 гривень з першою стравою. До меню входять: перша страва, салат, гарнір, основна страва та напої. Подорожчання обідів до кінця навчального року не планується", – повідомила директор КП "Шкільне харчування" Подільського району Лариса Панькова.

Що у Дніпровському районі?

Вартість одноразового харчування (сніданки) у школах Дніпровського району наразі становить: для учнів 1-4 класів – 31 гривню 40 копійок. Для учнів 5-11 класів – 37 гривень 90 копійок.

У Дніпровській РДА зазначили, що харчування у середніх школах району організовано за чотиритижневим сезонним меню, яке погоджено з головним управлінням Держпродспоживслужби Києва.

"27 січня нами оголошено закупівлю послуг з організації харчування у середніх школах району. Очікувана вартість: 32 гривні – гаряче харчування для учнів 1-4 класів, а також 38 гривень – гаряче харчування для учнів 5-11 класів", – зазначають у Дніпровській РДА.

Сніданки у школах Голосієво

У Голосіївському районі нас запевнили, що всі школи району перейшли на нове чотиритижневе сезонне меню.

Щодо вартості сніданків у школах району нам повідомили, що у 2020-2021 навчальному році вартість харчування для учнів 1-4 класів становила 19 гривень 70 копійок, а для учнів 5-11 класів – 23 гривні 99 копійок.

"У 2021-2022 навчальному році вартість сніданку для школярів становить: для учнів 1-4 класів – 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 38 гривень", – повідомили сайту "Сьогодні" у Голосіївській РДА.

Нове меню для школярів України

З 1 січня в Україні набула чинності реформа шкільного харчування. За даними Держпродспоживслужби, оновлене меню для шкіл має складатися зі 160 страв, у ньому обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження, субпродуктів. Натомість за нормами має бути збільшено споживання молока та кисломолочних продуктів, свіжих овочів та фруктів, м'яса та риби.

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