Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Від гуркоту машини засипало пилом. У Києві спалахнув скандал через знесення корпусу "Арсеналу"

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
30 листопада, 18:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди, які в цей момент проходили поряд, дуже злякалися, дехто навіть почав тікати
Скандальний демонтаж будівлі на Печерську. Фото: колаж "Сьогодні"
Скандальний демонтаж будівлі на Печерську. Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни обговорюють у соціальних мережах дивний демонтаж будівлі, яка раніше належала заводу "Арсенал" на столичному Печерську. Йдеться про один із корпусів заводу, який знаходиться недалеко від кінотеатру "Зоряний" на перетині Кловського узвозу та вулиці Московській. Коли автомобілі стояли на світлофорі, раптом пролунав сильний гуркіт, а потім дорогу повністю накрило пилом. На опублікованому відео було видно, що на дорогу впало навіть дрібне каміння.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Автомобілі накрило пилом

Як розповів сайту "Сьогодні" автор відео, киянин Сергій Ристенко, він на своєму автомобілі стояв на світлофорі.

"Це було дуже страшно. За парканом зносять старий корпус заводу "Арсенал". Їдеш, нікого не чіпаєш, тут скрегіт, гуркіт і будинок поруч – бабах, і немає його. Найприкріше, що автомобіль я тільки-но вимив, а після цього випадку довелося знову відмивати від пилу", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Ристенко.

Він каже, що після публікації цього відео представники компанії, яка проводить демонтаж будівлі лише запевнили, що подібне більше не повториться. Там запевняють, що знесення частини будівлі проводилося під контролем. Хоча ні водіїв, ні пішоходів ніхто не попереджав про небезпеку.

До речі, люди, які в цей момент проходили поряд, дуже злякалися, дехто навіть почав тікати.

Реклама

Машина у пилу
Машина у пилу

Реклама

Що кажуть у КМДА?

У департаменті благоустрою КМДА нам повідомили, що вони не займаються капітальними спорудами у місті, інспектори благоустрою контролюють лише тимчасові конструкції.

"Під час виконання подібних робіт територія має бути огороджена парканом. У даному випадку у компанії, яка проводить роботи з демонтажу, відкрито контрольну картку, а територію в місці робіт огороджено парканом", – пояснили нам у департаменті.

Що кажуть власники?

За словами Дмитра Федотенкова, співвласник мережі ресторанів Tarantino Family, якій належить це приміщення, на демонтаж частини будівлі у них є всі необхідні дозвільні документи.

"Проводиться реконструкція цього старого приміщення. Деякі його частини перебувають у аварійному стані. Ремонтувати їх неможливо – лише демонтаж. Роботи з демонтажу проводяться точково і тривають три місяці. Після історії з пилом, який накрив автомобіль, я виїжджав на місце і розбирався чому так сталося. Робітники кажуть, що все було під контролем, тільки вони не розрахували, що під час демонтажу конструкції підніметься стільки пилу", – пояснює сайту "Сьогодні" Дмитро Федотенков.

Він додає, що на будівлі заплановано ще один такий ж за обсягом демонтаж перекриття.

"Надалі ми застосовуватимемо спеціальну захисну сітку, яка не дозволить пилу потрапляти за паркан та створювати незручності для водіїв та пішоходів. Роботи на об'єкті триватимуть ще два місяці. Після реконструкції у будівлі відкриється ринок їжі на першому поверсі, а верхні будуть обладнані під офіси. Розуміючи, яка гостра проблема з паркуванням у центрі міста, ми побудуємо там паркінг на 400 автомобілів", – повідомив сайту "Сьогодні" Дмитро Федотенков.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 125

захворіло за тиждень в Києві

+2%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

30 листопада 1991. Понад 200 зарубіжних журналістів прибули до Києва для висвітлення Всеукраїнського референдуму і виборів президента...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.17

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти