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Чи відмовився Рябчук від слів, що шкодує про стрілянину? Ми запитали адвоката

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12 лютого, 13:36
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Адвокати Артемія Рябчука, який вчинив стрілянину у військовій частині Дніпра, говорять про невинність солдата
Дніпровський солдат, який розстріляв своїх товаришів по службі, перебуває в СІЗО
Дніпровський солдат, який розстріляв своїх товаришів по службі, перебуває в СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох осіб у Дніпрі, раніше відмовився від своїх показань. Також нацгвардієць нібито заявив, що визнав свою провину під примусом.

Про це пише сайт Сьогодні.

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3 лютого попередній адвокат Рябчука Ігор Степанов повідомив сайту "Сьогодні", що "Рябчук жалкує" про те, що зробив. Далі була інформація, що Рябчук відмовився від попередніх висловлювань.

Чи відмовився він від слів жалю?

"Щодо того, що озвучував вам пан Степанов – треба запитати у нього, чому саме так він озвучив. Щодо того, чи відмовляється Артемій Рябчук від однієї заяви чи від усіх – є зараз одна заява, де чітко зазначено: "Відмовляюся від усіх раніше представлених показань та висловлювань", – сказав адвокат Гордєєв Денис Олександрович.

Адвокати Артемія Рябчука, який вчинив стрілянину у військовій частині Дніпра, говорять про невинність солдата. І заявляють, що нацгвардійця звільнять.

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Рябчук відмовився від показань та поміняв адвоката

Нацгвардієць Артемій Рябчук зібрав достатньо коштів, щоб найняти платного адвоката, який захищатиме його інтереси. Також нацгвардієць нібито заявив, що визнав свою провину під примусом.

"Сьогодні завдяки підтримці громадськості, яка зібрала засоби для захисту дніпропетровського стрільця Артема Рябчука, були залучені адвокати ззовні системи (тобто не безоплатно). Сьогодні також Артем Рябчук відмовився від усіх показань, взятих з його слів під примусом та погрозами! Справа набуває гіперскандального обороту! – написав колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram.

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