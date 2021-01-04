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Ходять чутки про скасування локдауну в Києві. Що буде насправді?

4 січня, 19:06

Олександр Марущак , Стас Кожемякін

У столичній Держпродспоживслужбі не вірять у скасування зимового жорсткого карантину

У соціальних мережах все більше пересудів щодо скасування зимового локдауну, який має початися з 8 січня. Джерела "Сьогодні" стверджують, що таке рішення може бути прийнято сьогодні і без консультацій з експертами.

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Водночас глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає інакше.

"Сьогодні немає жодних передумов для скасування локдауну. Основний показник – це не виявлення нових інфікованих, а саме госпіталізація. Цей показник у нас стабільно високий – 1,5 тисячі щодня реєструється. І він не зменшується. Якщо скасують локдаун, то тільки з політичних міркувань. З епідеміологічної точки зору – скасовувати його не можна", – сказав Рубан.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов також спростував інформацію про те, що в Україні можуть скасувати локдаун. Він пояснив це тим, що систему охорони здоров'я необхідно розвантажити від коронавірусу перед початком сезону грипу.

Більше про те, що буде заборонено під час жорсткого карантину, як працюватимуть школи та інші установи, читайте в матеріалі "Тиждень до новорічного локдауну: що потрібно пам'ятати".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні

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Київ коронавірус COVID-19 Олег Рубан локдаун

Джерело: Сьогодні

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