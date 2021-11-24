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"Відправити на**р": суддя Печерського райсуду виніс дивну постанову

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 14:24
В закладинки
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У справі йдеться про карантинне порушення одного столичного закладу
Суддя Печерського райсуду виніс дивну ухвалу за порушення карантину. Фото: колаж "Сьогодні"
Суддя Печерського райсуду виніс дивну ухвалу за порушення карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Суддя Печерського районного суду Києва закрив карантинну справу проти адміністратора столичної установи та "відправив на **р".

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, 3 лютого у Києві адміністратор порушив вимоги карантинної постанови Кабінету Міністрів України – він не вжив заходів щодо своєчасного закриття закладу.

Покарати порушника карантину не вдалося, оскільки минув тримісячний строк з дня фіксації адмінправопорушення. Внаслідок цього провадження довелося закрити.

"Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити на**р", – сказано в заяві судді.

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Нагадаємо, раніше в Одесі суддя Малиновського районного суду виніс незвичайний вирок двом молодикам, які витягували магнітоли та динаміки з машин на штрафмайданчику. Тепер зловмисникам доведеться прочитати кілька книжок.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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