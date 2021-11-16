Падіння конструкцій у Дніпро та розграбований герб: що відбувається з мостами Києва

Ми дізнавалися, хто має стежити за станом конструкцій, і коли чекати на ремонти

Як справи з мостами у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Останнім часом київські мости знову у центрі уваги. З мосту Патона у воду впали незрозумілі конструкції, це породило чутки про те, що аварійний міст-пенсіонер почав руйнуватися. На Північному мосту помітили невідомих "альпіністів", які піднялися на верхівку мосту, де знаходиться розграбований вандалами герб Києва. Постійні затори виникають на Південному мосту та на мосту Метро.

Сайт "Сьогодні" розбирався, що відбувається з київськими мостами і коли їх можуть упорядкувати.

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Південний міст

Влітку на цьому київському мосту розпочали заміну асфальтного покриття. Через ремонт утворилися багатокілометрові затори на лівому березі столиці. Поки міняли асфальт, затори на проспекті Бажана не зникали.

У планах міської влади було розпочати ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Роботи мали стартувати 2 жовтня та завершитися 15 грудня. Але чиновники, котрі оголосили про ремонт, передумали. Адже це просто паралізувало б рух транспорту з правого на лівий берег. Тож у мерії вирішили перенести ремонт на наступний рік. Він розпочнеться, коли у місті розпочнеться гарна погода. Ймовірно, що це станеться не раніше квітня.

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Північний міст

Ця переправа, яка сполучає правий берег Києва з величезним спальним районом Троєщина. На мосту достатньо проблем. Варто пройтися його тротуаром, і ви помітите густу іржу на перилах. Для автомобілістів це звичайно ж не критично, але рано чи пізно ремонт огородження потрібно буде робити.

Північний міст регулярно страждає від вандалів. За останні п'ять років вони остаточно пограбували пам'ятний знак у вигляді герба Києва, який прикрашав міст із радянських часів. Пошкоджена конструкція продовжує нависати над автомобілями, але, мабуть, її падіння нікого з міських чиновників не хвилює. На вантах мосту та його верхньої конструкції регулярно помічають альпіністів-екстремалів. Це ще раз свідчить, що столичні переправи погано охороняються.

/ Фото: Вiталiй Лазебник, Сьогодні

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Міст Патона

Ця багатостраждальна переправа постійно в епіцентрі скандалів. Влітку тут кілька разів проривало теплотрасу, що проходить під мостом. А нещодавно з конструкцій мосту у воду падали каміння та речі.

Як пояснюють у "Київавтодорі", причиною цього стали безпритульні, які оселилися на теплотрасі під мостом. І у воду, ймовірно, випадково впали їхні речі та каміння, які безпритульні притягли сюди для облаштування своїх лежнищ. Потрапити сюди вони могли будівельними лісами, які встановлені вздовж бічної частини переправи.

Знову ж таки, це говорить про незахищеність київських мостів. Якщо під міст Патона так просто забратися бепритульним, диверсантам буде ще простіше. Поліція проводить лише поверховий огляд столичних мостів, коли патрульні проїжджають ними автомобілем.

Крайні лінії мосту Патона тривалий час обгороджені пластиковими обмежувачами. Зроблено це спеціально для того, щоб зняти навантаження з аварійної переправи. Міст Патона вже давно визнаний аварійним і потребує термінового ремонту. Ним заборонили їздити вантажівкам та великогабаритному громадському транспорту.

Як виглядає міст Патона

У якому стані міст Патона

Міст Патона у Києві

Що кажуть у "Київавтодорі"

"По мостам Патона і Метро тривають тендерні процедури з розробки проєктів їхніх ремонтів. Як тільки будуть готові проєкти, на них розпочнуться ремонтні роботи", – пояснили у "Київавтодорі".

У найкращому разі "реанімація" цих двох мостів стартує не раніше кінця наступного року.

Яким стане міст Патона?

Після ремонту міст Патона стане на одну смугу ширшим. Зараз на ньому 7 смуг для руху транспорту, а буде 8, по 4 смуги у кожному напрямку.

З переправи заберуть реверсну смугу. Через неї часто траплялися ДТП зі смертельним наслідком. Замість реверсної смуги тут встановлять потужний відбійник, який не дозволить автомобілям виїжджати на зустрічну смугу.

На мосту збудують велодоріжки, відремонтують тротуари, опори, перила мосту та вхідні групи на лівому та правому березі.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту мосту його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежуватимуть рух транспорту.

Хто стежить за мостами?

У "Київавтодорі" вважають, що за київськими мостами ретельно спостерігають співробітники профільного комунального підприємства "Київавтодормост", а всі історії з падінням каміння з мосту Патона, поява екстрималів на Північному мосту – це випадки, за якими повинні стежити співробітники поліції чи Національної гвардії і не допускати подібне.

"Співробітники профільного комунального підприємства "Київавтодормост" стежать за всіма мостами та шляхопроводами у місті, а їх 174. Усі вони під контролем. Фахівці проводять косметичний ремонт, перевіряють конструкції, проводять технічні обстеження споруд. На жаль, проганяти безпритульних – це не їхнє завдання. Цим мають займатися співробітники поліції чи Національної гвардії", – запевнили нас у КК "Київавтодор".

Там зазначають, що більшість мостів та шляхопроводів у Києві тривалий час не ремонтувалися. Причини різні – відсутність фінансування чи дозвільної документації. Тому стан деяких переправ викликає критику із боку громадськості.

Що зроблено цього року?

Цього року ремонт було розпочато на багатьох об'єктах у місті. Наприклад, Індустріальний шляхопровід упорядкували, навіть встановили на ньому художнє підсвічування. Наразі закінчуються роботи на Новокостянтинівському шляхопроводі (перетині вулиць Теліги та Новокостянтинівської).

"Ремонт цього шляхопроводу було розпочато цього року. Основні роботи практично завершено, там уже відкрито рух транспорту. Повністю завершити роботи на ньому планується наступного року", – зазначають у комунальній корпорації.

За два-три тижні закінчать ремонт мосту через річку Либідь на Видубичах.

"Об'єкт стратегічно важливий для міста, оскільки це є під'їзна дорога до ТЕЦ-5. У її районі заплановано будівництво стаціонарної плавильної камери, в якій плавитимуть сніг, звезений із міських вулиць. Міст було важливо відремонтувати, щоб через нього могли проїжджати вантажівки", – зазначають у "Київавтодорі".

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