Намет любові від Зеленського: як виглядає нове місце для закоханих на Банковій (фото, відео)

Кожен може прийти сюди і повісити на металеву конструкцію замок, як символ любові

На вулиці Банковій з'явився намет любові. Його встановили біля Офісу президента України, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Намет прикрашений словом love видно з далека, незважаючи на снігові замети навколо Офісу президента. Чистити сніг заважає новорічний каток, карусель і намети, які досі звідси не прибрали.

До намету любові від президента Зеленського вільний доступ. Кожен бажаючий може прийти сюди і повісити на металеву конструкцію замок, як символ любові.

Таких замків тут вже більше десятка. Охорона ОП каже, що намет з'явився тут три дні тому і приурочений до Дня всіх закоханих. Охоронець, з яким ми поспілкувалися не зміг нам сказати скільки часу тут простоїть намет і куди потім подінуть замочки кохання.

"Люди приходять, радіють, фотографуються. Залишають на пам'ять свої замки. А чи був тут президент з дружиною, я не знаю", – розповів нам охоронець.

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Біля намету любові встановлені сердечка. На двох з них коротко описана історія кохання двох відомих українців – Соломії Крушельницької і Владислава Городецького. Чому тільки двох, незрозуміло. Напевно не вистачило сердечок.

До речі, вхід в намет обладнаний пандусом для людей з обмеженими можливостями. Правда, незрозуміло, як людина на візку добереться сюди по заметах.

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Коли ми були біля намету любові, навколо Офісу президента активно прибирали сніг комунальники. Особливо старалися очистити заїзд на Банкову з боку вулиці Лютеранської. Тут встановили велике надувне серце.

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Раніше ми писали, що дарувати на 14 лютого кожному знаку зодіаку.

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