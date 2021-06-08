Пам'ятник князю Володимиру відреставрують: за які кошти

Виявилося, що пам'ятник давно потребує реставрації – на роботу буде виділено 1,2 млн гривень

Пам'ятник князю Володимиру в столиці. Фото: Заметкін

Реставрація пам'ятника монументального мистецтва національного значення "Пам'ятник князю Володимиру" буде здійснена на кошти від продажу земельних ділянок під нерухомим майном, а також від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки.

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Про це повідомив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

За його словами, на реставрацію пам'ятки монументального мистецтва національного значення буде виділено додаткових 1, 2 млн грн надходжень до місцевого бюджету.

"Кожен українець хоч раз у житті бачив панорамне фото з видом зеленого Києва, за яким велично спостерігає Володимир Великий. Проте не всі знають, що пам’ятник потребує реставрації. Департамент охорони культурної спадщини планує завершити роботи з відновлення візитівки Києва до 2023 року", – зазначив Михайло Терентьєв.

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Він додав, пам'ятник монументального мистецтва національного значення "Пам'ятник князю Володимиру" буде відреставровано за кошти, залучені до бюджету від продажу землі під нерухомим майном, а також від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Києві вандали облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Великому. Вандалам, які зіпсували пам'ятник Володимиру, загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше ми писали, що в Києві відкрили пам'ятник серферу.

А також, що в столиці відбулося відкриття пам'ятника ерцгерцогу Австрії із старовинного роду Габсбургів, політичному українцю Василю вишивання (Вільгельму фон Габсбурга).