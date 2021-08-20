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Всі літаки, які пролетять над парадом до Дня Незалежності – в одному фото

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 12:32
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Найбільший в світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у військовому параді
Літак "Мрія" і схема польотів. Фото: колаж "Сьогодні"
Літак "Мрія" і схема польотів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві триває підготовка до масштабного святкування 30-річчя незалежності. 52 українських літаків та гелікоптерів візьмуть участь в параді 24 серпня.

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Схему оприлюднила пресслужба Міноборони в Instagram.

Всі літаки, які зможемо побачити на параді. Фото: Міноборони
Всі літаки, які зможемо побачити на параді. Фото: Міноборони

Зазначимо, що 24 серпня найбільший в світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у військовому параді 30-тої річниці незалежності України.

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"Мрія" пролетить над Хрещатиком і буде замикати повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних судів: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29 , Іл -76 і цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Старт повітряного параду об 11:00 ранку.

Як святкуватимуть парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.

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