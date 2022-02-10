Похмуро, але без морозу: погода у Києві на 11 лютого

У столиці протягом дня опадів не буде, однак увечері очікується невеликий дощ

Протягом дня у столиці буде "плюсова" температура/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у п'ятницю, 11 лютого, буде похмурою. Цього дня у столиці прогнозують "плюсову" температуру. Швидкість вітру сягатиме 11 м/с.

Про це повідомляє Gismeteo.

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Завтра в столиці України очікується похмура погода. Лише увечері прогнозують невеликий дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +6 градусів. Швидкість вітру – 1-11 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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