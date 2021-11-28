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Похмурий день до самого вечора: яка погода буде у Києві сьогодні (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
28 листопада, 06:09
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Увесь день небо буде вкрите хмарами.
Імовірність дощу оцінюється лише у 20 відсотків. Колаж "Сьогодні"
Імовірність дощу оцінюється лише у 20 відсотків. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 28 листопада, у Києві очікується похмура погода. У столиці будуть по-осінньому дощовими, холодними та вітряними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Подробиці

Увесь день небо буде вкрите хмарами, проте опадів не повинно бути. Імовірність дощу оцінюється лише у 20 відсотків.

При цьому сильні пориви вітру не обіцяють. Не виключено, що вночі може йти дрібний дощ.

Температура – вдень +5..+7 градусів (відчуття +5), вночі 0..+2. Вітер – зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Опади – ймовірність 21%.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

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7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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