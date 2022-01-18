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Чи переживуть зиму? На набережну в Києві прилетіла зграя білих лебедів (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 січня, 20:58
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Очевидці нарахували близько 30 птахів на Оболонській набережній
Птахи осіли прямо на снігу в місці, де часто гуляють кияни
Птахи осіли прямо на снігу в місці, де часто гуляють кияни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві серед зими помітили десятки білих лебедів. Вони осіли на Оболонській набережній в парку "Наталка".

Про це повідомили на Facebook-cторінці Оболонський район м.Києва.

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В коментарях до допису сказано, що фото зроблені сьогодні. Загалом нам нарахували близько 30 птахів.

"Лебедине царство на Оболоні у Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і водночас дуже милі та довірливі. Навіть позують", – підписала фото авторка Ірина Колесникова.

У коментарях хвилюються, як лебедям вдасться пережити морози та не загинути від сухарів і булок, адже загодовувати їх не можна.

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Фото: Ірина Колесникова

Де ще можна зустріти лебедів та качок у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (ст. м. "Виставковий центр").

Качки облюбували більше місць:

  • озеро Сонячне;
  • озеро Тельбін;
  • Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-матері;
  • Озеро у Відрадному парку;
  • Йорданське озеро на Оболоні;
  • Китаївські ставки в парку "Феофанія";
  • Парк Партизанської слави.

Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові. Наприклад, перлову крупу, ячмінь.

Варто пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас – недоїдання і навіть "крила ангела" (деформація крил).

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