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Перша смерть через "Дельта"-штам у Києві. Стало відомо, де заразився чоловік

28 липня 2021 19:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Напередодні в Олександрівській лікарні Києва помер один з шести пацієнтів, у яких раніше виявили індійський "Дельта"-штам коронавірусу

Чоловік помер в лікарні 27 липня. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Чоловік помер в лікарні 27 липня. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Пацієнт, який помер від індійського "Дельта"-штаму, заразився коронавірусом на території України.

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Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Це лікар, чоловік. Він не мав досвіду подорожей за кордон упродовж останніх декількох місяців. Це факт інфікування на території України або під час виконання службових обов'язків", – зазначив Кузін.

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Раніше ми повідомляли, що "Дельта"-штам витісняє звичайний коронавірус – у США і Німеччині мутований штам є домінуючим.

Також нагадаємо, в Україні посилять в'їзд через штам "Дельта". Для українців, які отримали хоча б одне щеплення, обмежень буде значно менше.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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