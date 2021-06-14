Пив тільки пиво: під Києвом водій у 25 разів перевищив норму алкоголю в крові (фото)

Під час перевірки документів патрульні помітили, що він нетверезий – результат перевірки показав понад 5,0 проміле

Фото: Патрульна поліція Київської області

У неділю, 13 червня, у Київській області патрульні зупинили п’яного водія позашляховика, вміст алкоголю в його крові перевищував норму у 25 разів.

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Про це повідомили у Патрульній поліції області.

"У присутності двох свідків він пройшов тест на драгер. Результат приголомшив патрульних – понад 5,0 проміле алкоголю в крові", – йдеться у повідомленні.

За кермом УАЗ Патріот був 48-річний житель села Пісківка Бучанського району. Під час перевірки документів правоохоронці помітили, що чоловік нетверезий. Патрульним чоловік пояснив, що вживав лише пиво.

Реклама Фото: Патрульна поліція Київської області

Поліцейські змусили його вийти з автомобіля. На порушника склали адмінпротоколи за ч. 1 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування без відповідних документів).

Зазначимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує автомобілем – 0,2 проміле. Це легка ступінь сп’яніння, яка не впливає на поведінку людини. А у водія позашляховика норма була перевищена у 25 разів.

Фото: Патрульна поліція Київської області

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