Плакала та стукала у двері: під Києвом дитину залишили біля зачиненого корпусу дитсадка

Трирічна дитина голосно кричала та кликала батьків – у такому стані її знайшов сусід, який почав шукати вихователів

Ілюстративне фото / Фото: Pexels

У Ворзелі Київської області вихователі дитячого садочку залишили трирічну дівчинку без нагляду, вона сиділа біля зачиненого корпусу та плакала.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Крики дитини почув житель сусіднього будинку Микола Биковець. Дівчинка розповіла йому, що начебто вихователі лишили її тут чекати на батьків, а самі пішли додому.

"Ось через цей вхід я побіг до дитини на допомогу", – сказав чоловік.

Він розповів, що крики дітей чує часто, та дівчинка плакала понад п’ятнадцять хвилин. Він вирішив дізнатись, що ж сталось.

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"Я почав переживати і через паркан своєї ділянки побачив єдину дитину, яка перебувала одна, вона просто кричала і кликала тата-маму і стукала в двері ясел", – сказав він.

Лишити у такому стані маленьку Софійку – Микола не зміг. Вирішив її заспокоїти та дізнатися, що вона робить без вихователів і батькІв.

"Вона сказала: меня залишила вихователь, і сказала чекати тут, посадила мене на лавку і сказала чекати. Мене заберуть", - розповів чоловік.

Забрати дівчинку мали о сьомій вечора та на годиннику було ледь по п’ятій. Микола зателефонував знайомим батькам, чиї діти відвідують садок у пошуках його працівників.

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"Ми чекали близько 20 хвилин, це не те що хвилина або дві. Дана ділянка наскрізна і не закривається, В будь-який момент, в наш неспокійний час могло б статися щось, не дай Бог погане", - згадав чоловік.

Відео: Сьогодні

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Завідувач дитсадка до знімальної групи "Сьогодні" виходить з адвокатом. Зізнається, ситуація неприємна, але насправді зовсім не така, якою її побачив Микола.

"Перший день вона на групі подовженого дня, мама пішла на роботу, мама завжди приходила, забирала з того корпусу, як її подружки мами забрали прийшли, вона злякалася, вона потім нам пояснила, що мама не забере її звідси", - розповіда директор дитячого садочка "Ластівка" Ірина Яригіна

На території садка два корпуси: для ясельної групи, звідки Софійку завжди забирала мати, і для старших діток, де була група подовженого дня. Вихователька не догледіла, коли дівчинка пішла до ясел. Бо, мовляв, на групу з 25-ти малюків – вона сама.

"Я відповідальність з виховательки не знімаю, ми там ось педраду проводимо, догана буде все. Хоч вихователь у мене відповідальний, там писали у фейсбуці, таку "грязь" лили", – каже Яригіна.

Самі батьки начебто "забутої" дитини з журналістами спілкуватися відмовилися. За словами завідувачки, вони жодних претензій до виховательки і дитсадка не мають.

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