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Платні відходи? Чи штрафуватимуть киян за невідсортоване сміття

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 грудня, 07:00
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У місті працюють до десятка сортувальних локацій
Відсортоване сміття, яке викидають кияни, потрапляє на сортувальні станції / Колаж "Сьогодні"
Відсортоване сміття, яке викидають кияни, потрапляє на сортувальні станції / Колаж "Сьогодні"

Сортирування сміття, як і відмова від пластикових пакетів, мінімально необхідні кроки для покращення екологічної ситуації, які може зробити кожен із нас.

Про це повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний. матеріал сайту "Сьогодні".

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Сміття потрібно сортувати вже сьогодні?

Розвиток системи роздільного збору сміття є одним із завдань проекту Стратегії Києва – 2035 щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.

"Примушувати сортувати сміття ми точно нікого не зможемо. Ми, як міська влада, маємо створити всі умови для людей, щоб вони сортували сміття", – стверджує Олександр Возний.

Про штрафи за сміття в управлінні поки що не говорять.

"Для того, щоб вони були, необхідно запровадити необхідні зміни до законодавства. У цьому напрямку нашій країні ще є над чим працювати, але це не компетенція місцевої влади", – додав Олександр Возний.

Куди відправляють викинуті пластик та скло

Відсортоване сміття, який викидають кияни, потрапляє на сортувальні станції, а потім на переробку.

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Загалом у місті працюють до десятка сортувальних локацій, що знаходяться на виробничих базах перевізників, або сортувальних станцій, що працюють із перевізниками відходів за договором.

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