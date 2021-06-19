Пляжі Києва: де можна, а де не можна купатися

На більшості пляжів Києва краще не купатися. Вода забруднена каналізаційними стоками, та є ризик інфікуватися кишковою паличкою

На більшості пляжей Києва знайшли кишкову палочку. Колаж "Сьогодні"

У Києві стало спекотно, тому кияни вирушили рятуватися на пляжі. Однак купатися в більшості водойм столиці ризиковано для здоров'я, не зважаючи на підготовлені пляжі. Кишкова паличка, фосфорорганічні сполуки – це не все, що загрожує здоров'ю.

На яких пляжах Києва купатися дозволено?

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Офіційно купатися можна на всіх підготовлених до сезону 14 пляжах Києва. Дев'ять пляжів отримали зелений статус (купатися дозволено без обмежень) і ще п'ять – помаранчевий – купатися не рекомендується, але і не заборонено. Цей статус визначає КП "Плесо" і публікується на сайті.

Жовтий прапор попереджає про ймовірність певних ризиків для здоров'я відвідувачів пляжу. Як правило, жовті прапори вивішують протягом двох-чотирьох днів після сильних дощів, оскільки в цей період спостерігається підвищення рівня бактеріального забруднення води, зазначають в КП "Плесо".

Червоний прапор сигналізує про наявність підтвердженої загрози здоров'ю або (і) життя людей і означає повну заборону купання. Відповідний статус присвоюється пляжу, якщо, наприклад, якість води не відповідає санітарним нормам і існує ризик поширення інфекційних хвороб.

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На пляжах Києва купатися безпечно?

На більшості пляжів вода не відповідає санітарним нормам. Держспоживслужба і Центр громадського здоров'я вже просять закрити для купання частину пляжів Києва.

Купання в Дніпрі може загрожувати інфікуванням. На восьми пляжах Києва зашкалює індекс лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) станом на 18.06.21, зазначають в Головному управлінні Держспоживслужби в Києві.

При цьому Центр громадського здоров'я доповів про кишкову паличку ще тиждень тому.

Індекс ЛКП – основний показник ступеня фекального забруднення водойм. Зростання рівня ЛКП пов'язаний зі скиданням каналізаційних вод. А спека сприяє розвитку умовно патогенної мікрофлори. Не дивлячись на перевищення індексу на деяких пляжах все ще купаються люди, обмежень на пляжах немає.

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Це ще не все. На двох пляжах перевищено водневий показник ("Райдуга" і "Галерний"). Це говорить про підвищення кислотності, яка сприяє прискореному розмноженню і зростанню мікроорганізмів. У плавців може викликати роздратування шкіри і слизових.

На п'яти пляжах – підвищений вміст органіки: "Райдуга", "Тельбін", "Галерний", "Вербний", "Пуща-Водиця".

"Ми повідомили КМДА і КП "Плесо" про перевищення показників і запропонували, щоб пляжі функціонували як зони відпочинку без купання із забороною пити воду з фонтанчиків на пляжах, де перевищені санітарні нормативи", – прокоментували в Головному управлінні Держспоживслужби Києва.

Нагадаємо, лютому вийшов звіт про забрудненість Дніпра. У головній річці виявили понад 67 тис. забруднювачів. Вміст пестицидів, фармацевтичних препаратів і важких металів значно перевищують стандарти ЄС.

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