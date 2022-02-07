"Плюсова" температура та пориви вітру: погода 7 лютого

Сьогодні в Україні буде тепла погода, як для зими, а також опади у деяких регіонах

У частині України йтимуть опади/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 7 лютого, у деяких областях буде сніжною та дощовою, а в деяких — хмарною. Сьогодні всюди буде "плюсова" температура. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня опади варто очікувати у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від 3 до 6 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться у межах 2-4 градусів тепла.

У північних регіонах — +2...+7 градусів. На півдні очікується 6-9 градусів вище нуля.

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У Києві йтиме мокрий сніг з дощем, +2...+4 градуси, а в Сімферополі прогнозують мінливу хмарність — 7-9 градусів тепла.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.