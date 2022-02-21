Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Чому діти масово хворіють на омікрон і чим це загрожує: все про COVID-ситуацію в Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 13:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За весь час пандемії коронавірусу в столиці виявили 433 567 випадків захворювання
У столиці продовжується напружена ситуація з коронавірусом
У столиці продовжується напружена ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві лише минулої доби виявили 2296 хворих на коронавірус, 17 людей померли. Хоч столиця і покинула помаранчеву зону карантину – дедалі більше дітей хворіють на штам омікрон.

Сайт "Сьогодні" розповідає останні новини про ситуацію з коронавірусом у місті.

Реклама

Дані за добу

"2296 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 17 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8897 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 433 567", – про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

Захворіли за минулу добу:

  • 1357 жінок віком від 18 до 90 років,
  • 802 чоловіків віком від 18 до 92 років,
  • 73 дівчинки від 3 місяців до 17 років та 65 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 113 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Реклама

Дані щодо коронавірусу останнім часом
Дані щодо коронавірусу останнім часом / Фото: КГГА

Одужали минулої доби 962 особи. Загалом коронавірус подолав 359 961 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 469, у Солом’янському – 265 та в Голосіївському районі – 247 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Реклама

Жовта зона у столиці

З 15 лютого столиця перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.

У жовтій зоні заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
  • робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.

Робота шкіл та садочків

У Києві школи та садки працюватимуть у штатному режимі.

"Керівництво столиці ухвалило правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школи, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, та захворюваність На сьогоднішній день на повній дистанційці знаходяться лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.

Омікрон у дітей

Омікрон все частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.

Основні симптоми омікрону у дітей:

  • різке підвищення температури;
  • нежить і закладеність носа;
  • "сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).

Серед характерних проявів захворювання – протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.

Як розповів педіатр Антон Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.

"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей", – сказав педіатр.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Вибухів більше, але евакуюватися мешканці не поспішають. Що зараз відбувається у Донецьку Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У парку Києва помітили великого бобра (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Чому діти масово хворіють на омікрон і чим це загрожує: все про COVID-ситуацію в Києві Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

26 575

захворіло за тиждень в Києві

+13%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти