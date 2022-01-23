Злили хімікати? Ми дізналися, чому в Києві раптово позеленіла річка Сирець

Коли після очищення агрегатів на ТЕЦ таку воду скидають у річку, та може набути яскравого зеленого кольору

Стали відомі причини позеленіння води у річці Сирець / Фото: Колаж: Сьогодні

Позеленіла річка Сирець схвилювала екологів. На їхню думку, вода у річці нагадує хімічну рідину, яку використовують для очищення котлів та агрегатів на ТЕЦ.

Київський еколог Олександр Соколенко розповів сайту "Сьогодні", що схоже на зливання у річку технічної рідини, яку використовують для промивання агрегатів на ТЕЦ.

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За його словами, коли після очищення агрегатів таку воду скидають у річку, вона набуває яскравого зеленого кольору.

"Таке часто можна спостерігати в річці Либідь. Біля неї розміщена ТЕЦ, з якої зливають технічну воду. Раніше це робили дуже часто. І стривожені кияни телефонували нам, просили розібратися в ситуації. Після перевірок різних інспекцій з'ясовувалося, що вода безпечна і не загрожує довкіллю. Просто вигляд має дуже незвичайний", – розповідає еколог Олександр Соколенко.

Це можуть бути викиди з ТЕЦ?

Соколенко доповнює: поки що невідомо, чи є в районі Сирця якась ТЕЦ, яка може зливати таку воду.

"Потрібно розбиратися і з'ясовувати, що потрапило у воду. Поки що це видається як викиди з ТЕЦ. Раніше зеленою була річка Дарниця на лівому березі столиці. Вона протікає в промисловій зоні, і в річку потрапляли викиди з Дарницької ТЕЦ", – пояснює еколог.

Вода може бути зеленою після промивання труб на ТЕЦ, можуть бути й інші причини.

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"Ми ж не знаємо напевно, що могло потрапити у воду. Тому, щоб точно з'ясувати причину позеленіння річки Сирець, потрібно взяти проби води та провести аналіз у лабораторії. Тоді можна назвати точну причину", – каже Олександр Соколенко.

Чому вода у річці пахне каналізацією?

Те, що вода в Сирці пахне каналізацією, еколог не пов'язує з її зеленим кольором. Часто воду річок, що течуть у межах Києва, використовують для врізання та зливання різних каналізаційних стоків.

"Це роблять гаражні кооперативи, автомийки, дрібні суб'єкти господарської діяльності. Вони зливають стоки в найближчі річки, бо їм так дешевше. До того ж їх ніхто фактично не контролює. Але ці стоки не зеленого кольору, а бурого. І звісно, з неприємним запахом", – додає еколог.

Водночас воду в річці Сирець обіцяють перевірити в КП "Плесо".

Річка Сирець стала яскраво-зеленого кольору

Вода у річці, що протікає через парк "Нивки", набула насичено-зеленого кольору.

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Територія парку належить до загальнодержавних природно-заповідних територій. У парку налічується понад 90 видів вікових дерев.

Зелена вода у річці. Фото: "Главком"

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