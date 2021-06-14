Під Києвом через скаженого кота 11 сіл закрили на карантин (фото)

Тварина жила у місцевої жительки, у якийсь момент вона почала кусатись – медики діагностували сказ м’ясоїдних

Фото: колаж "Сегодня"

У понеділок, 14 червня, у Київській області 11 сіл закрили на карантин через кота зі сказом.

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Про це повідомляє прес-служба Білоцерківської районної державної адміністрації.

"Було накладено карантинні обмеження на територію с. Глибочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакали, с. Мала Вільшанка, с. Сорокотяги, с. Мала Сквирка, с. Фесюри, с. Фастівка, с. Коржівка, с. Щербаки, а також територію мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" та ТОВ "Зелений Гай" в межах визначеної зони", – йдеться в повідомленні.

Причиною введення обмежень стало підтвердження діагнозу на сказ у безпритульного кота. Він жив у місцевої жительки у селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району. Вона забрала безпритульного кота на утримання та лікування, а він почав кусатись.

Медики провели обстеження та встановили, що у тварини сказ м’ясоїдних.

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Фото: прес-служба Білоцерківської районної державної адміністрації

Раніше ми повідомляли, що у Голосіївському районі Києва зафіксували випадок сказу лисиці, тварина забігла на приватне подвір'я та вкусила жінку.