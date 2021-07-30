Під Києвом легковик збив пенсіонера з дитиною, а потім врізався в фуру (фото, відео)

Водій не впорався з керуванням та наїхав на людей поблизу зупинки громадського транспорту

Аварія сталась у селищі Димер / Фото: Поліція Київської області

У п'ятницю, 30 липня, у Києві сталася моторошна ДТП – легковик збив двох людей та в'їхав у вантажівку.

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Про це повідомляє Поліція Київської області.

Аварія сталась у селищі Димер. Там водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які знаходилися поблизу зупинки громадського транспорту. Після цього автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де він здійснив зіткнення з вантажним автомобілем.

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В аварії загинули 60-річний чоловік та 10-річний хлопчик, які мешкали у селі Катюжанка.

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Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобам) Кримінального кодексу України.

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Фото: Поліція Київської області

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці з'ясовують обставини ДТП вантажівки та поїзда, яка сталася вночі 30 липня у Полтавській області. На щастя, у результаті аварії немає жертв. Постраждала одна жінка.

Нагадаємо, раніше під Києвом поїзд зійшов із рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.

Після цього на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там скупчилося багато машин.

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