Під Києвом позашляховик зіткнувся з вантажівкою – постраждали діти (фото)

Фото: патрульна поліція Київської області
У п'ятницю, 25 червня, у Бучі сталася ДТП за участю двох авто, де постраждали двоє дітей.
Про це повідомляє прес-служба Поліції Київської області.
Аварія сталась на перехресті вулиць Шевченка та Яснопольської. В результаті зіткнення вантажівки та легковика чотири людини отримали травми, серед них двоє дітей.
Фото: прес-служба Поліції Київської області
Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії, а патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.
На місці ДТП працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.
Фото: прес-служба Поліції Київської області
Раніше ми повідомляли, що у Житомирі зіткнулися два легковики. Удар був такої сили, що один з автомобілів перекинувся. Внаслідок чого постраждали два пасажири цього авто.
Також,у Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації.
Нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:
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