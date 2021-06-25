Під Києвом позашляховик зіткнувся з вантажівкою – постраждали діти (фото)

У Бучі чотири людини отримали травми у аварії, серед них двоє дітей – на місці працюють медики, які надають допомогу травмованим

Фото: патрульна поліція Київської області

У п'ятницю, 25 червня, у Бучі сталася ДТП за участю двох авто, де постраждали двоє дітей.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Поліції Київської області.

Аварія сталась на перехресті вулиць Шевченка та Яснопольської. В результаті зіткнення вантажівки та легковика чотири людини отримали травми, серед них двоє дітей.

Фото: прес-служба Поліції Київської області

Реклама

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії, а патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

На місці ДТП працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.

Фото: прес-служба Поліції Київської області

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі зіткнулися два легковики. Удар був такої сили, що один з автомобілів перекинувся. Внаслідок чого постраждали два пасажири цього авто.

Реклама

Також,у Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці