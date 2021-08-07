Під Києвом мотоцикліст не дав дівчині зістрибнути з мосту: відео порятунку

В результаті все закінчилося добре, і дівчина з Донбасу була передана поліції – вона пояснила, чому хотіла накласти на себе руки

Дівчина з Лисичанська опинилася під Києвом і не хотіла жити. Колаж "Сьогодні"

Під Києвом ледь не сталася трагедія – дівчина хотіла скинутися з моста, але в останній момент мотоцикліст, який проїжджав повз, завадив її суїциду. Про це повідомляє "Київ оперативний" в Facebook.

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Сама дівчина пояснила свій вчинок тим, що батьки вигнали її з дому у Лисичанську (Луганська область) і забрали дитину.

"Спас дівчинку, яка хотіла покінчити життя самогубством. По Одеській трасі, вже ближче до Києва, помітив, що сидить дівчинка на пішохідному мосту, звісивши ноги. Я розвернувся і повернувся до неї. В цей час біля неї вже був велосипедист, але вона не хотіла злазити. Вдалося її захопити і укласти на землю", – розповів чоловік.

В результаті все закінчилося добре і дівчина була передана поліції.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у минулому році в Києві копи врятували дівчину, яка намагалася в прямому ефірі зістрибнути з мосту. Свій вчинок 18-річна дівчина пояснила проблемами в стосунках.

А у квітні цього року в Дніпрі поліцейські врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки. Дівчина скаржилася на проблеми у житті і на роботі.