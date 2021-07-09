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Під Києвом чоловік атакував авто поліції та напав на патрульного (відео)

9 липня 2021 19:56

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За скоєне нетверезому хулігану загрожує до п'яти років позбавлення волі

Хуліган просто вистрибнув на авто / Фото: колаж "Сьогодні"

Хуліган просто вистрибнув на авто / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі, 9 липня, у Фастові чоловік атакував автомобіль поліції – він пострибав на ньому та розбив лобове скло.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Інцидент стався близько першої години ночі, там нетверезий чоловік вистрибнув на службовий патрульний автомобіль патрульних, чим зім'яв капот та розбив лобове скло.

Після цього чоловік не зупинився, а напав на правоохоронця – вдарив патрульного. Хулігана одразу ж затримали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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Тепер зловмиснику загрожує до 5 років в'язниці.

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Раніше ми повідомляли, що в Кременчуці чоловік стріляв по поліцейськиміз вікна квартири. За даними медиків, він був під наркотиками.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 липня, в Києві неадекватний чоловік кидався зі зброєю на поліцейських.

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