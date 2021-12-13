Під Києвом чоловік зупинив рух на трасі, щоб перевести дворняг через дорогу (відео)

Водій довго махав руками автомобілістам, але багато хто просто пролітав мимо

Під Києвом на Бориспільській трасі водій став у лівому ряду та зупинив рух транспорту, щоб допомогти перейти дорогу дворовим собакам.

Відео опублікував dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Допоміг перебратися на другий бік двом собачкам, що в жаху застрягли на розділовому газоні", – написали в Мережі.

Деякі водії просто продовжували свій шлях, не звертаючи увагу на знаки, якими намагався їх зупинити рятівник собак.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

Оскільки ця ділянка траси дуже небезпечна, то це цілком могло призвести до серйозної ДТП.

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Найпоширеніші причини ДТП:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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