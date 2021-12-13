Під Києвом чоловік зупинив рух на трасі, щоб перевести дворняг через дорогу (відео)

Під Києвом на Бориспільській трасі водій став у лівому ряду та зупинив рух транспорту, щоб допомогти перейти дорогу дворовим собакам.
Відео опублікував dtp.kiev.ua в Facebook.
"Допоміг перебратися на другий бік двом собачкам, що в жаху застрягли на розділовому газоні", – написали в Мережі.
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Деякі водії просто продовжували свій шлях, не звертаючи увагу на знаки, якими намагався їх зупинити рятівник собак.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
Оскільки ця ділянка траси дуже небезпечна, то це цілком могло призвести до серйозної ДТП.
Найпоширеніші причини ДТП:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.