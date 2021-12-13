Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Під Києвом чоловік зупинив рух на трасі, щоб перевести дворняг через дорогу (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 18:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водій довго махав руками автомобілістам, але багато хто просто пролітав мимо

Під Києвом на Бориспільській трасі водій став у лівому ряду та зупинив рух транспорту, щоб допомогти перейти дорогу дворовим собакам.

Відео опублікував dtp.kiev.ua в Facebook.

Реклама

"Допоміг перебратися на другий бік двом собачкам, що в жаху застрягли на розділовому газоні", – написали в Мережі.

Деякі водії просто продовжували свій шлях, не звертаючи увагу на знаки, якими намагався їх зупинити рятівник собак.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

Оскільки ця ділянка траси дуже небезпечна, то це цілком могло призвести до серйозної ДТП.

Реклама

Найпоширеніші причини ДТП:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 693

захворіло за тиждень в Києві

-13%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти