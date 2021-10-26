Під Києвом "накрили" будинок розпусти: сутенерці всього 24 роки (фото)

Вартість надання послуг становила від 800 до 1200 гривень за годину, а щоденний дохід був близько 5000-7000 гривень

На Київщині викрили будинок розпусти. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бучанському районі Київської області поліція викрила будинок розпусти. Організаторкою виявилася 24-річна дівчина, яка створила "фірму" з надання послуг сексуального характеру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Подробиці

Як стало відомо, організаторка розміщувала відповідні оголошення на сайтах в Інтернеті та приймала вхідні дзвінки на рекламні номери від клієнтів. Сутенерка винаймала квартиру, куди приходили клієнти.

Зазначається, що вартість надання послуг становила від 800 до 1200 гривень за годину, а щоденний дохід був близько 5000-7000 гривень.

Гроші організаторка бізнесу забирала особисто чи дівчата надсилали їй на банківську картку.

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Сутенерку затримала поліція

Правоохоронці провели два обшуки та вилучили низку речових доказів, що підтверджують причетність жінок до скоєння зазначених злочинів.

Сутенерку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Що загрожує організаторці?

Наразі відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.303 (Сутенерство або залучення особи до проституції) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

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