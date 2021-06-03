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Під Києвом розквітла рідкісна орхідея, яка занесена до Червоної книги України (фото)

3 червня, 20:30

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Венерині черевички дуже рідкісні – для їх охорони створили спеціальні заказники, де не можна проводити рубки лісу

Під Києвом, у Клавдіївському лісі, розцвіла рідкісна орхідея – венерин черевичок.

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Про це повідомляє прес-служба Київського еколого-культурного центру.

Венерині черевички занесені до Червоної книги України. А в Київській області відомо всього два місця їх зростання.

Фото: Київський еколого-культурний центр

Фото: Київський еколого-культурний центр

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Квітка дуже рідкісна в Україні, і для її охорони створили заказники, де не можна проводити рубки лісу.

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Крім того, екологи повідомляють, що венерина квітка вкрай рідко буває жовтою – це свідчить про ще більшу унікальність явища.

Фото: Київський еколого-культурний центр

Фото: Київський еколого-культурний центр

Раніше ми повідомляли, що в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Ці рослини занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.

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