Під Києвом розквітла рідкісна орхідея, яка занесена до Червоної книги України (фото)

Під Києвом, у Клавдіївському лісі, розцвіла рідкісна орхідея – венерин черевичок.
Про це повідомляє прес-служба Київського еколого-культурного центру.
Венерині черевички занесені до Червоної книги України. А в Київській області відомо всього два місця їх зростання.
Фото: Київський еколого-культурний центр
Квітка дуже рідкісна в Україні, і для її охорони створили заказники, де не можна проводити рубки лісу.
Крім того, екологи повідомляють, що венерина квітка вкрай рідко буває жовтою – це свідчить про ще більшу унікальність явища.
Фото: Київський еколого-культурний центр
Раніше ми повідомляли, що в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції. Ці рослини занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.