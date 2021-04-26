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Під Києвом банда за $2,5 тисячі підробляла паспорти країн Євросоюзу (фото)

26 квітня, 19:28

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Міжобласне ОЗГ незаконно переправляло українців за кордон та виготовляло фальшиві паспорти країн Євросоюзу – СБУ провела обшуки

У Київській області затримали членів ОЗГ, які незаконно переправляли українців та іноземців в країни Євросоюзу. Вони виготовляли підроблені паспорти європейських держав і трудові контракти.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що угруповання діяло протягом останніх 3-х років. Щомісяця "послугами" користувалось від 5 до 10 клієнтів. Вартість одного підробленого паспорта становила $2,5 тис., вартість "липового" трудового контракту від 600 до 800 американських доларів", - йдеться у повідомленні.

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Затримання організатора злочинної схеми провели "на гарячому". Він передавав іноземцям два підроблені паспорти однієї з країн ЄС.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, а також за адресами виготовлення і зберігання підроблених документів у Черкаській та Закарпатській областях. Співробітники СБУ вилучили підроблені паспорти і трудові контракти, засоби зв’язку та чорнові записи, готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом та інші докази протиправної діяльності.

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Наразі вирішується питання щодо оголошення ще 3-ом учасникам угруповання підозр у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою та з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

/ Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який фіктивно одружував іноземців з українками. Він організував реєстрацію фіктивних шлюбів іноземців з громадянками України, щоб переправити їх у Європу.

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