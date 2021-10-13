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Під Києвом школярі заспівали гімн Росії і "відзначилися" (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
13 жовтня, 12:36
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У мережі їх засипали обуреннями. Пізніше підлітки записали відеозвернення
Школярі потрапили в скандал після виконання гімну РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Школярі потрапили в скандал після виконання гімну РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вишневому Київської області школярі заспівали гімн Росії і розмістили відповідне відео в соціальній мережі. Спочатку підлітки пишалися своїм вчинком.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Катарсис".

Деталі інциденту

П'ятеро школярів Вишневого Київської області виконали гімн Російської Федерації на камеру і опублікували ролик на сторінках у соціальній мережі.

Спочатку хвалилися, а потім видалили

Спочатку підлітки пишалися і хвалилися своїм вчинком, але після того, як інші користувачі мережі почали обурюватися, то вони швидко видалили відповідні відео.

У мережі обурилися вчинком школярів. Скриншот
У мережі обурилися вчинком школярів. Скриншот

Люди висміяли вчинок школярів. Скриншот
Люди висміяли вчинок школярів. Скриншот

Школярі вибачилися

Пізніше школярі записали відеозвернення, в яких вибачилися і зазначили, що вони нікого не хотіли образити своїм вчинком.

"Я хочу вибачитися, я нікого не хотіла зачепити. Я вчуся на своїх помилках. Слава Україні", – сказала в ролику одна зі школярок.

Підлітки часто потрапляють у скандали

Нещодавно в київському метро підлітки курили у вагоні метро і знімали все це на відео. Воно потрапило в інтернет.

Молоді люди зняли на відео, як курять в порожньому вагоні підземки. Там вони танцювали з сигаретами, валялися на підлозі, кричали, і збивали попіл у відкриту кватирку. Відео виклали в соціальних мережах.

У Харкові поліція з'ясовує інформацію про відео, яке з'явилося в соцмережі. На ньому п'ятеро дітей б'ють чоловіка по ногах і тулубі на вулиці.

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