Під Києвом у ДТП загинув молодий патрульний (фото)

Водій автівки не впоралась з керуванням на виїхала на зустрічну смугу, пассажир-патрульний загинув на місці аварії

Фото: прес-служба Патрульної поліції Києва

Ввечері, 12 червня, у Київській області в ДТП загинув 24-річний патрульний Борисполя рядовий поліції Владислав Кірій.

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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

"Владислав лише цього року приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання в Академії патрульної поліції. За декілька місяців мав вийти на охорону порядку вулиць рідного Борисполя, однак доля розпорядилася інакше", – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що водій автомобілю не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу та зіткнулась з автобусом. Поліцейський, який сидів на пасажирському сидінні, загинув на місці.

У 24-річного патрульного залишилася дружина та 5-місячна дитина.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві легковик протаранив маршрутку, є постраждалі. У маршрутці №701 (Бровари – автостанція "Дарниця") було 12 осіб.

Також нагадаємо, у Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі. Через зіткнення комунального і міжміського автобуса утворився затор.

Крім того, під Києвом вантажівка в'їхала у ТРЦ – у водія не було прав.