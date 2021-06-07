Під Києвом спіймали шахрайку, яка погрожувала своїм жертвам струмом (фото, відео)

Вона повідомляла працівникам про підвищення напруги та вмовляла сховати особисті речі у чорний пакет, який потім забирала

Фото: Facebook Андрій Нєбітов

У Київській області затримали нахабну шахрайку, яка ошукала понад 20 людей – привласнювала золото та цінні речі жертв.

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Як розповіла нам речник поліції Київської області Ірина Прянішнікова, підозрювана, приходячи в магазин чи аптеку, повідомляла продавцям про швидке підвищення напруги в електромережі і необхідність зняти всі прикраси.

"Запевняла персонал, що цінності потрібно скласти в пакет. Після цього відволікала увагу людей, щоб забрати цінності з пакета або ж забрати пакет цілком. Потім ховалася. Затримали підозрювану в Обухові Київської області – це сталося в магазині канцелярії, де чергові продавці спакували черговий пакет для шахрайки", – повідомила нам Ірина Прянішнікова.

Фото: Facebook Андрій Нєбитов

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Наразі правоохоронцям відомо про 20 подібних епізодів з початку травня, повідомив керівник поліції області Андрій Нєбитов.

Фото: Facebook Андрій Нєбитов В тренді "Я його виховував, я його і вб'ю". У Києві чоловік викинув собаку з четвертого поверху

Фото: Facebook Андрій Нєбитов

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Правоохоронці встановили, що жінка діяла також у столиці та інших областях України. Відомо, що шахрайка у 2013 році вже притягалась до кримінальної відповідальності за скоєння саме шахрайства. Тоді вона видавала себе за працівницю податкової.

Раніше ми повідомляли, що шахраї придумали нову схему видурювання грошей.На Львівщині двоє чоловіків під виглядом медиків обібрали сімох пенсіонерів. Ті добровільно віддали їм понад 150 тисяч гривень.