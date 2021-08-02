Під Києвом затримали чоловіка, який напав з ножем на таксиста (фото)

Таксист зараз перебуває в реанімації у важкому стані – він не в змозі давати свідчення

19-річний хлопець завдав таксисту два ножові удари в шию і вдарив каменем по потилиці / Фото: колаж "Сьогодні"

У Вишневому Київської області затримали чоловіка, який вночі, 1 серпня, поблизу міста Вишневе напав з ножем на таксиста.

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Про це повідомляє Поліція Київщини.

"1 серпня близько 3 години ночі на узбіччі дороги поблизу міста Вишневе водії виявили чоловіка з численними забоями без свідомості та відчинену автівку таксі. Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника, який наніс тілесні ушкодження таксисту", – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 19-ти річний уродженець селища Березна, Житомирської області. Виявилось, що чоловік викликав таксі, щоб доїхати до певної адреси. Під час поїздки між чоловікам виник конфлікт, під час якого чоловік побив таксиста та наніс йому ножові поранення.

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У поліції Київської області додають, що 19-річний хлопець завдав таксисту два ножові удари в шию і вдарив каменем по потилиці.

"Крім цього, молодий чоловік знаходився під слідством. За рішенням суду він повинен був сидіти під домашнім арештом. Хлопець вийшов з дому, зловив з руки таксі і катався на ньому біля озера о другій годині ночі. З приводу причин конфлікту, то є кілька версій. Ключова – він попросив везти його в нове місце, а таксист йому відмовив. Сам таксист перебуває зараз в реанімації, у важкому стані. Він не в змозі давати свідчення. За словами нападника, з таксистом у нього виник конфлікт, а от чи був він, належить розібратися слідству", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Київської області.

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Фото: поліція Київщини

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин) ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що в Києві іноземці викрали чоловіка. Також напередодні повідомлялося, що в Києві спіймали чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі. За даним фактом розпочато досудове розслідування.