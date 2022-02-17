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Під Києвом забудовники погрожували покупцям квартир: чим шантажували

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 12:24
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Схему вимагання коштів викрила СБУ, людей змушували платити за неіснуючу послугу
Під Києвом викрили схему шантажу забудовників.
Під Києвом викрили схему шантажу забудовників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну корупційну схему, організовану забудовниками в Київській області. Зловмисники шантажем вимагали кошти з громадян за передачу права власності на придбане житло.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ СБ України у Києві.

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Зловмисники шантажем змушували покупців житла сплачувати додаткові до договірних зобов’язань кошти. Як тільки житло здавали в експлуатацію, у його майбутніх власників вимагали сплатити ще "за оформлення права власності". У разі відмови погрожували перепродати придбані квадратні метри.

Тільки за останній рік жертвами цих вимагань стало понад 50 українців.

Хто організував схему

За даними слідства, до організації протиправної схеми причетна 55-річна жінка, уповноважена особа комерційного забудовника. Зловмисниця "працювала" в одному з сіл Бучанського району Київської області.

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"Комерсантка" вимагала кошти у громадян, які згідно укладених із забудовником договорів, повністю сплатили вартість майбутнього житла. Окрім цього вони повинні були платити кошти ще й зловмисниці – від 3 тис доларів США за однокімнатну квартиру. Що більшою була площа квартири, то більше "мито" потрібно було сплатити її власнику, щоб отримати документи на право власності.

Що загрожує зловмисниці

Правоохоронці затримали жінку в офісі будівельної компанії у селі Тарасівка Бучанського району під час отримання в однієї з клієнток забудовника 13,2 тисячі доларів США за передачу права власності на оплачену нею квартиру.

У ході обшуку, проведеного у кабінеті, оперативники виявили :

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  • правовстановлюючі документи на збудовані квартири;
  • грошові кошти у різних валютах у еквіваленті понад 130 тисяч доларів, ймовірно отримані протиправним шляхом.

Наразі зловмисниці оголошено про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За цією статтею можна отримати до 7 років тюрми.

Триває слідство для встановлення усіх обставин та причетних до оборудки осіб.

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