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Під Макаровим окупанти побили та замінували собаку. Ми дізналися про неймовірний порятунок

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 липня, 15:10
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У пса проблеми з опорно-руховим апаратом
Пес Лис пройшов страшні випробування, але вижив. Фото: колаж "Сьогодні"
Пес Лис пройшов страшні випробування, але вижив. Фото: колаж "Сьогодні"

Сапери врятували пса на прізвисько Лис, якого російські окупанти побили, замінували та кинули вмирати біля селища Макарів Київської області. Стали відомі подробиці порятунку безпородної тварини.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Як розповіла нам менеджерка відділу розвитку та комунікацій ЗооПатруль.UA Ірена Скакун, собаку знайшли двоє місцевих жителів у ямі.

"Його знайшли місцевий чоловік з жінкою. Коли остання захотіла його діставати, чоловік помітив, що біля лапи пса щось прив'язано. Виявилося – розтяжка. Було викликано саперів, які знешкодили розтяжку. Пес був відправлений до клініки", – розповіла нам Ірена Скакун.

Пса знайшли під Києвом

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За її словами, у собаки проблеми з опорно-руховим апаратом – суттєво знижено рухові здібності, проблеми з тазовими органами та неврологічний дефіцит.

"Поки що ніхто не заявляв своїх прав на собаку, є підстави припускати, що це був безпритульний пес. За оцінками лікарів, вік собаки – рік-два. Не виключено, що його зможе забрати собі хтось за кордон. Собака зможе пересуватися за допомогою спеціального інвалідного візка. За кордоном є навіть спеціальні курси для людей, які хочуть завести собак з такими проблемами", – каже Скакун.

Також додає, що зозахисникам, звичайно, хотілося б, щоб собака залишився в Україні. Як уточнила Ірена Скакун, на лікування собаки небайдужі люди зібрали вже практично всю необхідну суму – 37 тис. гривень, але на нього чекає тривала реабілітація.

Як розповіли зоозахисники, у цього пса миролюбний характер – складається таке враження, що він готовий виступити миротворцем, коли поряд з ним якісь тварини не ладнають між собою.

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Пес потребує лікування

Лис може пересуватися тільки на візку

Як стало відомо, у Лиса перелом 12-го грудного хребця та інші численні пошкодження. Зараз він може пересуватися лише на колясці за допомогою передніх лапок, на жаль, поки повного відновлення не відбулося.

Однак, у песика є чутливість на кінцівках і ми дуже сподіваємося, що з часом, після тривалої терапії, він зможе стати на всі чотири лапки.

Допомогти з лікуванням пса можна за номером картки банку: 5375 4112 0232 1704.

У Лиса перелом 12-го грудного хребця та інші численні пошкодження

Раніше ми розповідали, що у Харкові співробітники ДСНС врятували собачку з-під завалів після нового обстрілу окупантів. Рятувальники вирішили залишити тварину собі. Йому дали прізвисько Байрактар.

Крім того, пес Патрон, який допомагає виявляти вибухові пристрої, що залишили російські військові, отримав Каннську премію Palm Dog Award.

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