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Під мостом Патона проводять гідравлічні випробування. Без гарячої води жителі двох мікрорайонів

5 липня 2021 15:09

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

"Київтеплоенерго" готує тепломережу до опалювального сезону, а жителі Березняків та Русанівки майже три тижні будуть без гарячої води

На Березняках і Русанівці відключили гарячу воду / Фото: колаж "Сьогодні"

На Березняках і Русанівці відключили гарячу воду / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 5 липня, у Дніпровському районі Києва проводяться гідравлічні випробування тепломережі під мостом Патона, де нещодавно стався прорив.

Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

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"Це дозволить виявити слабкі місця трубопроводу, відремонтувати пошкоджені ділянки та підготувати тепломережу до теплових навантажень під час опалювального сезону", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, у близько 200 житлових будинках на Русанівці та Березняках буде відсутнє гаряче водопостачання. Його обіцяють відновити майже через три тижні – 23 липня.

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Крім того, у компанії додали, що з 5 липня гідравлічні випробування проводять не лише тепломережі під мостом Патона, а і магістралі зони теплопостачання ТЕЦ-5 і районної котельні "Нивки". Сумарно вони обслуговують 920 житлових будинків, 31 лікарню, 98 навчальних закладів і 490 відомств.

"Гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону. Це визначено Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378", – повідомили у "Київтеплоенерго".

Раніше ми писали, що мосту Патона виповнилося 67 років. Міст жодного разу не закривався на капремонт.

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Нагадаємо, що прориви тепломереж зовсім не рідкість для столиці. Так, на вулиці Введенській у черговий раз прорвало трубу з гарячою водою.

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