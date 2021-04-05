Під мостом у Києві з'явилася дівчинка, яка рятує дороги магією (фото)

Малюнок з'явився під мостом на столичній Оболоні

У Києві з'явився новий яскравий мурал, який намалював відомий художник Олександр Корбан. Свій твір він назвав "Маленька магія", повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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На малюнку – дівчинка з короною на голові. Вона сидить у картонній коробці. Дівчинка змахує чарівною паличкою, а на коробці намальована карета принцеси з коліщатками у вигляді маленьких гарбузців із сердечками. Зображення з'явилося під мостом на столичній Оболоні.

Раніше Олександр Корбан намалював під цим шляхопроводом портрет соліста рок-групи Linkin Park Честера Беннінгтона з простягнутою вперед рукою з мікрофоном.

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Щоб побачити малюнок з дівчинкою, потрібно спуститися під шляхопровід над залізничними коліями, на перетині вулиць Лугової та Богатирської.

"Цю роботу я намалював під мостом у Києві. Мені здається, напевно, тільки маленька магія може допомогти нашим "дорогам", – написав на своїй сторінці в соціальних мережах художник.

Раніше ми писали, що на Софіївській Борщагівці з'явився новий мурал – дівчина в респіраторі, прикрашеному весняними квітами.

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Також ми повідомляли, що в центрі Львова намалювали Василя Сліпака – оперного співака і українського бійця з позивним "Міф".

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