Підтримали флешмоб. Депутати заспівали пісню "Батько наш Бандера" в Київраді (відео)

Її виконали після того, як Київрада проголосувала за перейменування вулиць в столиці

Депутати Київради заспівали пісню "Батько наш Бандера". / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська міська рада 4 листопала підтримала рішення про перейменування низки вулиць, а також двох площ та скверу. Після цього депутати від "Європейської солідарності" виконали пісню "Батько наш Бандера".

Про це повідомив в Facebook депутат Київради від ОПЗЖ Михайло Наконечний.

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На відео видно, що близько десятка політиків виконали пісню, а в кінці вигукнули "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Реакція соцмереж

Сам Наконечний в підписі до відео поставив риторичне запитання "Чи сьогодні випадково немає магнітних бурь?".

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В коментарі до допису опозиційного депутата прийшли його однодумці із питаннями "важко в такому дурдомі?", "серед вас лікар є? може треба допомога?", "а вони внесли зміну по-батькові в реєстр?".

Хтось відповів на питання Наконечного і стверджує, що "магнітна буря не закінчується з 2014 року".

Позитивних коментарів під дописом не має або ж вони могли бути видалені.

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Пісня "Батько наш Бандера" потрапила в бан Facebook

Соціальна мережа Facebook заблокувала відео національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" зі Львова, де співаки виконують відому пісню "Батько наш Бандера". Патріотичний хіт став популярним завдяки флешмобу.

Причиною блокування назвали "порушення стандартів спільноти" та "пропаганду ненависті та образ".

Звідки взявся Бандера-челендж?

13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.

Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.

Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Виявляється, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".

Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню в будинку, де народився Степан Бандера.

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