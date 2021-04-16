Подорожчання туалетів в Києві: в КМДА пояснили причини

У Києві подорожчали послуги платних туалетів. Їх вартість зросла з 5 до 10 гривень. Йдеться про автоматичні громадські туалети, які розставили в минулому році по центру міста.
У КП "Київводфонд" нам пояснили чому подорожчала плата.
Там зазначають, що модульні громадські вбиральні повністю автоматизовані: відкриття дверей, вентиляція приміщення, підігрів і охолодження повітря, миття, дезінфекція та сушка підлоги і сантехнічних пристроїв, подача паперу, дозування миючих засобів і води, безконтактна сушка рук. Все це робиться автоматично, після кожного відвідувача. До речі, в кабінці можна перебувати до 15 хвилин.
"В процесі експлуатації підприємство провело аналіз витрат на утримання вбиралень. У тому числі в осінньо-зимовий період, коли потрібно підтримувати температуру приміщень для комфортного перебування в кабінках відвідувачів. Також ми враховували збільшення тарифів на комунальні послуги – вода водовідведення електроенергія. Відповідно фактичні витрати на утримання вбиралень склали 10 гривень", – повідомила сайту "Сегодня" заступник директора з розвитку КП "Київводфонд" Руслана Кириченко.
Вона підкреслює, що в вартість утримання громадських вбиралень входять наступні статті витрат:
- Обслуговування;
- Матеріали;
- Водопостачання і водовідведення;
- Еелектроенергія;
- Обслуговування пристрою безконтактної оплати;
- Касове (банківське) обслуговування;
- Податок на додану вартість.
Нагадаємо, раніше ми публікували онлайн-карту – як знайти туалет в центрі Києва.
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