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Подорожчання туалетів в Києві: в КМДА пояснили причини

16 квітня, 19:17

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

У столиці в два рази подорожчали платні туалети, тепер вони коштують десять гривень, замість п'яти – в КМДА пояснили що впливає на ціну за послугу

У Києві подорожчали послуги платних туалетів. Їх вартість зросла з 5 до 10 гривень. Йдеться про автоматичні громадські туалети, які розставили в минулому році по центру міста.

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У КП "Київводфонд" нам пояснили чому подорожчала плата.

Там зазначають, що модульні громадські вбиральні повністю автоматизовані: відкриття дверей, вентиляція приміщення, підігрів і охолодження повітря, миття, дезінфекція та сушка підлоги і сантехнічних пристроїв, подача паперу, дозування миючих засобів і води, безконтактна сушка рук. Все це робиться автоматично, після кожного відвідувача. До речі, в кабінці можна перебувати до 15 хвилин.

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"В процесі експлуатації підприємство провело аналіз витрат на утримання вбиралень. У тому числі в осінньо-зимовий період, коли потрібно підтримувати температуру приміщень для комфортного перебування в кабінках відвідувачів. Також ми враховували збільшення тарифів на комунальні послуги – вода водовідведення електроенергія. Відповідно фактичні витрати на утримання вбиралень склали 10 гривень", – повідомила сайту "Сегодня" заступник директора з розвитку КП "Київводфонд" Руслана Кириченко.

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Вона підкреслює, що в вартість утримання громадських вбиралень входять наступні статті витрат:

  • Обслуговування;
  • Матеріали;
  • Водопостачання і водовідведення;
  • Еелектроенергія;
  • Обслуговування пристрою безконтактної оплати;
  • Касове (банківське) обслуговування;
  • Податок на додану вартість.

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Нагадаємо, раніше ми публікували онлайн-карту – як знайти туалет в центрі Києва.

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Київ туалети вбиральні
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