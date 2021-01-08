Підпільний глінтвейн і натовпи людей: що наразі відбувається на новорічних локаціях Києва (відео)

У Києві, незважаючи на запроваджений локдаун, на вулицях панує свято. Багато людей гуляє по місту, у тому числі і на новорічних локаціях.
"Сьогодні" перевірили, яка зараз ситуація на Софійській площі, пішохідному мосту, на Контрактовій площі та біля Офісу президента.
Банкова
Під Офісом президента наразі менше людей, ніж у попередні дні, але все одно досить багато.
Незважаючи на локдаун, резиденція святого Миколая працює. Люди вишикувалися у велику чергу до каруселі і на ковзанку. Також працюють аніматори.
На вході поліція перевіряє температуру. Але не у всіх – наприклад, у журналіста "Сьогодні" не перевірили, а просто пропустили. При цьому багато людей ходить без масок.
Софійська площа
Ближче до вечора на площу почали підтягуватися люди. Нині їх там дуже багато, при цьому масковий режим не дотримується. Атракціони, як і торговельні точки, не працюють.
Однак поліцейські вирахували порушників, які таємно продавали відвідувачам глінтвейн.
Пішохідний міст
На пішохідному мосту зараз величезна кількість людей. До кіоску з їжею утворилися черги. Там висить оголошення, що їсти поруч із точкою продажу не можна, але люди не звертають на це увагу.
Контрактова площа
На Контрактовій площі теж є значна кількість людей. Багато ходять без масок. Каруселі, ковзанка і ярмарок нині не працюють. Люди просто ходять навколо і фотографуються.
Раніше ми писали, що всупереч карантинним обмеженням столичні новорічні розваги продовжують свою роботу – люди катаються на ковзанах і гірках, фотографуються з Дідом морозом і гуляють компаніями.
Крім того, ми розповідали, що заборонено під час зимового локдауна.
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
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