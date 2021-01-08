Підпільний глінтвейн і натовпи людей: що наразі відбувається на новорічних локаціях Києва (відео)

У Києві, незважаючи на запроваджений локдаун, на вулицях панує свято. Багато людей гуляє по місту, у тому числі і на новорічних локаціях.

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"Сьогодні" перевірили, яка зараз ситуація на Софійській площі, пішохідному мосту, на Контрактовій площі та біля Офісу президента.

Банкова

Під Офісом президента наразі менше людей, ніж у попередні дні, але все одно досить багато.

Незважаючи на локдаун, резиденція святого Миколая працює. Люди вишикувалися у велику чергу до каруселі і на ковзанку. Також працюють аніматори.

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На вході поліція перевіряє температуру. Але не у всіх – наприклад, у журналіста "Сьогодні" не перевірили, а просто пропустили. При цьому багато людей ходить без масок.

Відео: Сьогодні

Софійська площа

Ближче до вечора на площу почали підтягуватися люди. Нині їх там дуже багато, при цьому масковий режим не дотримується. Атракціони, як і торговельні точки, не працюють.

Однак поліцейські вирахували порушників, які таємно продавали відвідувачам глінтвейн.

Пішохідний міст

На пішохідному мосту зараз величезна кількість людей. До кіоску з їжею утворилися черги. Там висить оголошення, що їсти поруч із точкою продажу не можна, але люди не звертають на це увагу.

Відео: Сьогодні

Контрактова площа

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На Контрактовій площі теж є значна кількість людей. Багато ходять без масок. Каруселі, ковзанка і ярмарок нині не працюють. Люди просто ходять навколо і фотографуються.

Відео: Сьогодні

Раніше ми писали, що всупереч карантинним обмеженням столичні новорічні розваги продовжують свою роботу – люди катаються на ковзанах і гірках, фотографуються з Дідом морозом і гуляють компаніями.

Крім того, ми розповідали, що заборонено під час зимового локдауна.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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