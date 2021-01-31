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Підземний перехід у центрі Києва перетворили на СІЗО (фото)

31 січня, 14:07

Ольга Литвин Ольга Литвин

Столичні майстри представили на суд киян свою жартівливу роботу

Підземний перехід біля Українського дому в Києві столичні художники розмалювали під коридор СІЗО.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Імовірно, робота художників свіжа, оскільки банки з-під фарби й малярський скотч залишені в переході:

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Якщо ви ніколи не були у слідчому ізоляторі й навіть не уявляєте собі, де зазвичай утримують підозрюваних, обвинувачених, підсудних і засуджених, то вважайте, що у вас з'явилася можливість виправити становище цікавим способом:

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Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував графітчикам, яких він упіймав за розписом стін у центрі міста, цистерну фарби.

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Крім того, на набережній Києва "оселилася" дівчина із золотим руном.

Мурали українського художника прикрашають хмарочоси Нью-Йорка – дивіться в нашому сюжеті:

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