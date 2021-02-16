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Підпал авто ексмера Коцюбинського: зловили організатора (фото)

16 лютого, 16:04

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Чоловікові загрожує ув'язнення на строк від трьох до десяти років

У Київській області спіймали чоловіка, причетного до підпалу авто ексмера Ольги Матюшиної в селищі Коцюбинське і повідомили йому про підозру.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі в Facebook.

В кінці січня в поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив автомобіль Opel. Зловмисником виявився 35-річний киянин, який раніше мав проблеми з законом. Під час обшуків поліцейські вилучили речові докази і направили їх для проведення експертиз.

У поліції Київської області розповіли сайту "Сьогодні", що зловмисника затримали завдяки камерам відеоспостереження, які зафіксували маршрут пересування чоловіка в день підпалу.

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Завдяки камерам відеоспостереження було встановлено місце проживання зловмисника, де він був затриманий. Також було вилучено та оглянуто його автомобіль.

"Затриманий – це один з організаторів і виконавців підпалу автомобіля в Коцюбинському. Він діяв не один. Слідство триває і встановлюються особи всіх причетних до підпалу автомобіля. За місцем проживання затриманого було виявлено досить багато речових доказів, які безпосередньо показують його причетність до даного правопорушення. У нього також вилучили зброю та боєприпаси", – розповіли нам в поліції Київської області.

Чоловікові загрожує ув'язнення на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, в Київській області в смт Коцюбинське спалили автомобіль ексмера Ольги Матюшиної.

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А в Києві на вулиці Героїв Дніпра на зупинці, де знаходиться кінцева станція відправлення транспорту на Вишгород, група невідомих в балаклавах підпалила кілька маршруток, кинувши в них вибухові речовини.

Дивіться сюжет – чоловік підпалив гіпермаркет і кинувся з сокирою на охоронця:

Відео: Сьогодні

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Київ авто поліція Київська область пожежа поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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