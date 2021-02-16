Підпал авто ексмера Коцюбинського: зловили організатора (фото)

У Київській області спіймали чоловіка, причетного до підпалу авто ексмера Ольги Матюшиної в селищі Коцюбинське і повідомили йому про підозру.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі в Facebook.
В кінці січня в поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив автомобіль Opel. Зловмисником виявився 35-річний киянин, який раніше мав проблеми з законом. Під час обшуків поліцейські вилучили речові докази і направили їх для проведення експертиз.
У поліції Київської області розповіли сайту "Сьогодні", що зловмисника затримали завдяки камерам відеоспостереження, які зафіксували маршрут пересування чоловіка в день підпалу.
Завдяки камерам відеоспостереження було встановлено місце проживання зловмисника, де він був затриманий. Також було вилучено та оглянуто його автомобіль.
"Затриманий – це один з організаторів і виконавців підпалу автомобіля в Коцюбинському. Він діяв не один. Слідство триває і встановлюються особи всіх причетних до підпалу автомобіля. За місцем проживання затриманого було виявлено досить багато речових доказів, які безпосередньо показують його причетність до даного правопорушення. У нього також вилучили зброю та боєприпаси", – розповіли нам в поліції Київської області.
Чоловікові загрожує ув'язнення на строк від трьох до десяти років.
Нагадаємо, в Київській області в смт Коцюбинське спалили автомобіль ексмера Ольги Матюшиної.
А в Києві на вулиці Героїв Дніпра на зупинці, де знаходиться кінцева станція відправлення транспорту на Вишгород, група невідомих в балаклавах підпалила кілька маршруток, кинувши в них вибухові речовини.
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